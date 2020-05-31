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Aktüel

Marmaris’te domuzlar sahile indi, yiyecek aradı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 1 Haziran tarihinde açılması planlanan plajlarda ve sahil bandına inen domuz sürüleri yiyecek aradı.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 15:24:03 -
Marmaris’te domuzlar sahile indi, yiyecek aradı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 1 Haziran tarihinde açılması planlanan plajlarda ve sahil bandına inen domuz sürüleri yiyecek aradı.


Uzunyalı mevkiinde bulunan sahil bandında yiyecek arayan domuzlar ve yavruları ekipler tarafından düzenlenen plajlarda yürüyüp yiyecek aradı. Meraklı vatandaşlar tarafından çekilen fotoğraflar sosyal medyada yer aldı.


Turizm sezonunun başlaması ile birlikte domuz sürülerinin tekrar sahil bantlarında görülüp görülmeyeceği vatandaşlar arasında merak konusu oldu.

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