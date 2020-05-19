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Marmaris'te doğada aç kalan domuzlar şehre indi

Yeniakit Publisher
2020-05-19 21:13:41 -
Marmaris'te doğada aç kalan domuzlar şehre indi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yaşam alanlarında aç kalan yaban domuzu sürüsünü ilçe merkezinde bir vatandaş balkondan yiyecek atarak besledi.

Siteler Mahallesi'nde görülen çoğunluğu yavrulardan oluşan yaklaşık 20 yaban domuzu, karanlıkta evlerin ve otellerin olduğu alandaki çöplerin yakınına gelerek yiyecek aradı.

Mahallede ilerleyen domuz sürüsünü bir vatandaş evinin balkonundan yiyecek atarak beslemeye çalıştı.

Bir süre sokak aralarında dolaşan domuz sürüsü daha sonra gözden kayboldu.

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