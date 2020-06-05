Marmaris’te deniz ve karada temizlik çalışması gerçekleştirildi

Marmaris manzarasıyla hem tatilcilerin hem de ilçe yaşayanlarının seyir duraklarından biri olan Karadere seyir terası bölgesinde Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün sorumluluk alanında kalan Marmaris yolu ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün sorumluluk sahasındaki seyir tepesinde düzenlenen etkinlikte çevreye atılan çöplerin yanı sıra terastan atılan evsel atıklar da görevlilerin titiz çalışması sonucu toplandı. Çalışma sonucunda bölgeden çıkartılan 10 torba atık bertaraf merkezine taşındı.

Bir diğer çevre çalışması da denizde gerçekleştirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Güney Ege Grup Komutanlığı’na bağlı dalgıçlar, yat limanında deniz dibi temizliği yaptı. Çalışmaya 2 dalgıç katılırken, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 5 personeli de karadan destek verdi. Sabah saatlerinde yat limanı girişi azmak bölgesinde gerçekleştirilen çalışma 2 saat sürdü. Özellikle teknelerden atıldığı gözlenen evsel atıklar arasında plastik, metal ve cam şişelerle araç lastikleri dikkat çekti. Yetkililer denizde yaşayan canlıların ve eko sistemin korunması için başta plastik olmak üzere bu tür malzemelerin denize atılmaması uyarısında bulundu.