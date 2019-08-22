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Marmaris'te aynı yerde 3'üncü orman yangını çıktı

Marmaris'te son 4 gün içinde, aynı bölgede ve aynı saatlerde 3'üncü kez orman yangını çıktı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 19:51
Marmaris'te aynı yerde 3'üncü orman yangını çıktı

Marmaris'in Beldibi Mahallesi'nde, yerleşim yerlerine bitişik kızılçam ağaçlarının bulunduğu sık orman alanında, bugün saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanları gören bir beyaz eşya firmasının teknisyeni Murat Aydın, orman ve itfaiye ekiplerine yangını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı 2 itfaiye aracı ile orman ekiplerine ait 3 arazöz, 20 orman işçisi, 10 yangın müdahale ekibi ve 1 helikopter söndürme çalışması yaptı.

Havadan ve karadan müdahaleyle yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

19 Ağustos'ta çıkan yangında 3, 20 Ağustos'taki yangında 3, bugün ise 1 olmak üzere son 4 gün içinde bölgede 6 dönümlük alan yandı. Görgü tanıklarının, scooter tipi motosiklette kirli sakallı, iyi giyimli ve zayıf yapılı bir kişinin 3 gündür bölgede gezindiğini söylediği öğrenildi.

Çevredeki güvenlik kameraları kayıtları incelemeye alındı. Polis, kundaklama şüphesiyle araştırma başlattı.

Yangını görünce yetkililere bildiren Murat Aydın, "Tamir işi için mahalleye geldiğimde dumanları görerek, hemen itfaiye ve ormanı aradım. İşimi bırakarak, gelen itfaiye ekiplerine söndürmede yardımcı oldum" dedi.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 19:51
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