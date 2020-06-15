  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Marmaris’te 6 evden soygun yapan azılı hırsız yakalandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 6 farklı evden hırsızlık yapan şüpheli kaçmak üzereyken yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 22:05:39 -
Marmaris’te 6 evden soygun yapan azılı hırsız yakalandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 6 farklı evden hırsızlık yapan şüpheli kaçmak üzereyken yakalandı.


Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş büro ekipleri gelen şikayetler üzerine yaptıkları inceleme sonucunda 6 farklı adresteki evlere girip hırsızlık olayına karışan şüpheli M.E.’yi (27) otogar ’da kaçmak üzere iken yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, İçmeler Mahallesi’nde çeşitli tarihlerde meydana gelen 4 adet nitelikli hırsızlık, hırsızlığa teşebbüs, mala zarar verme, Hatipirimi Mahallesi’ nde meydana gelen hırsızlığa teşebbüs -mala zarar verme ve Çıldır Mahallesi’nde meydana gelen ikametten hırsızlık olaylarıyla ilgili olarak yapılan araştırmalar sonucu olayların faili olan şüpheli Mazhar E. (27 ) olduğu tespit edildi. Son işinde yakayı elen veren Mazhar E. Marmaris otogarında kaçmak üzere iken yakalandı. Yapılan arama sonucu sırt çantasından çıkan ziynet eşyalarının 06 Haziran 2020 tarihinde girdiği evden alınan eşyalar olduğu evine girilen şahıslar tarafından da tespit edilen zanlı asayiş büro ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zanlının 6 evden yaklaşık 50 bin lira değerinde eşya çaldığı öğrenildi.


Mazhar E. emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı