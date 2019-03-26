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Marmaris’te 25 mahallenin 18’inde kadın muhtar adayı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 25 mahallenin bulunduğu Marmaris’te 18 kadın muhtar adayı, mührü eline almak için çalışıyor.

26 Mart 2019 Salı 15:27
Marmaris’te 25 mahallenin 18’inde kadın muhtar adayı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 25 mahallenin bulunduğu Marmaris’te 18 kadın muhtar adayı, mührü eline almak için çalışıyor. Kapı kapı dolaşan kadın adaylar, seçmene projelerini anlatıp seçimde destek istiyor.


Marmaris’te kadın muhtar adayları mührü eline almak için çalışıyor. 25 mahallenin bulunduğu ilçede 18 kadın muhtar adayı yarışıyor. Kapı kapı dolaşıp kendilerini tanıtıp projelerini anlatan kadın adaylar çalışmalarında sona yaklaştı. 31 Mart tarihinde yapılacak seçimlere sayılı günler kala çalışmalarını hızlandıran kadın muhtar adayları siyasette ve idarecilikte kadın sayısının artmasını istiyor. İHA ekibi Marmaris sokaklarında kadın muhtar adaylarının seçim çalışmalarını takip etti.


Toplumların gelişmesinde kadınların önemli bir rol oynadığını belirten Adaköy Mahallesi muhtar adayı Birim Marangoz, “Biz kadınlar hayatın hep içindeyiz. Biz kadınlar daha sakin kavga etmeyen bireyleriz. Kadını geri bırakırsanız, doğal sonuç olarak tüm toplumsal alanlarda geri kalıyorsunuz. Bu nedenle kadın kendini her alanda göstermeli ve güçlü olmalı. Kızlarımızın, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için ben de varım diyorum. Marmaris’e faydalı olabilmek için muhtar olmaya karar verdim” dedi.


Kadınların birçok alanda başarılı olduğunu belirten Tepe Mahallesi Muhtarı ve muhtar adayı Melek Uyanık ise, “Kadınlar siyasette ve her alanda başarılıdır. İşlere daha çok kadın gözüyle bakacakları için başarılı olacaklarına inanıyorum. Seçmenlerimizden çok iyi tepkiler alıyorum. Ben zaten bu çarşıda büyüdüm. Sağ olsunlar herkes tanır sever” dedi.


İki dönemdir Siteler Mahallesi Muhtarı olan ve tekrar muhtar adayı olan Gülizar Pekpak da, “Mahalleme, halkıma aşığım burası benim ikinci evim. Hedefim seçimi bir kez daha kazanmak. Tabi ki halk destek verirse olur, bunlar tek başına olacak işler değil. Rakiplerimiz de olacak, rakipsiz kimse olmaz. Kadın eli değmesi lazım ama kırmadan rakip olmak lazım. Kadın olmalı, kadın erkek eşit olmalı saygı, muhabbet olmalı. Kadınlara destek vermek lazım” dedi.


Kadınların dokunduğu her yeri güzelleştirdiğini belirten Beldibi Mahallesi muhtar adayı Yeliz Küçükdemir ise, “Kadınlar çiçektir. Kadınlar dokunduğu her yere güzellik getirir. Artık yerelde, en azından muhtarlıkta kadınların olması en büyük nimettir diye düşünüyorum. Bu nedenle ben de aday oldum. Kadınlara destek verin, muhtarlarımız kadın olsun” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 15:27
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