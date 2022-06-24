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Gündem Marmaris'i yakan hain tutuklandı
Gündem

Marmaris'i yakan hain tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınını çıkardığını itiraf eden kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 12:42:00 -
Marmaris'i yakan hain tutuklandı

Hisarönü Mahallesi Bördübet ve Yedi Adalar bölgesinde 21 Haziran'da saat 20.00 sıralarında çıkan yangınla ilgili Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışma kapsamında yakalanan 34 yaşındaki S.A, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesine sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Marmaris'teki yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma kapsamında çok sayıda kamera kaydını, fotokapanları ve plaka tanıma sistemlerini inceleyen ekipler, şüpheli görülen S.A'nın yakalanması için çalışma başlatmış ve zanlı, dün saat 16.30'da Bördübet Saklıkoy mevkisinde ormanlık alanda bulunmuştu. Alkollü olduğu belirlenen S.A. gözaltına alınırken, saklandığı yerdeki ağaçlık alanda 2 benzin bidonu ele geçirilmişti.

Şüpheli S.A'nın ilk sorgusunda, ailevi sorunlar yaşadığını, babasının bölgede bulunan arazisini sattığını, babası tarafından dışlandığını ve bu nedenle yangın bölgesinde 3 ayrı noktaya sigara izmariti atarak yangın çıkardığını itiraf ettiği, ayrıca şüphelinin ateşin içine girerek intihar etmek istediğini söylediği belirtilmişti.

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Yorumlar

Leyl....

Maalesef pek inanmadim. Bana para konusmus gibi gozukuyor. Bu garibana git yak denmis, hikaye de hazir. Yok kendini de atacakmis da, yok babasindan nefretmis de! Fotokapana yakalanmisdir, gece kamerasina..

hikmet

bu iti götürün ömrünün kalan kısmında yaktığı ormanlara ağaç diktirin ağaç sulatın hem de karın tokluğuna
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