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Ekonomi

Marmaris'e gelen mega yat "Queen Miri"ye 210 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-23 13:24:08 -
Marmaris'e gelen mega yat "Queen Miri"ye 210 bin litre yakıt ikmali yapıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın gözde turizm merkezlerinden Marmaris'e, Queen Miri isimli mega yat geldi.

Tatil köyü, otel, oyun, eğlence ve perakende şirketlerin sahibi ABD'li milyarder iş adamına ait olduğu belirtilen 92 metre uzunluğunda 14 metre genişliğindeki Marshall bayraklı mega yat, Cruise Port Limanı'na bağlandı.

Lüks yata İzmir Aliağa Akıntürk Petrol firmasınca 7 tankerle yaklaşık 6 saatte 210 bin litre yakıt ikmali yapıldı. Akşam saatlerinde ilçeden ayrılacağı belirtilen lüks yatın yakıtı için yaklaşık 1 milyon 380 bin lira ödendiği bildirildi. Yata ayrıca yiyecek ve içecek takviyesi yapıldı.

Yatta, 1 master, 2 vip, 7 çift, 8 twin olmak üzere toplam 18 kabinde 36 kişi konaklayabiliyor. Misafirlere kaliteli hizmet sunabilmek için yatta 36 kişilik mürettebat bulunuyor.

Alüminyum üst yapı ve çelik gövdeyle üretilen yatta spa, sauna, asansör, helikopter iniş pedi, sinema, konferans olanakları, çocuk oyun odası, buhar odası, güzellik odası, sağlık odası, kütüphane, plaj kulübü, yüzme havuzu, ihale garajı, klima, güverte jakuzi, spor salonu yer alıyor.


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