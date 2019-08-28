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Marmaris deprem son dakika kaç şiddetinde son depremler 28 Ağustos 2019 Muğla Marmaris depremi

Son depremler Kandilli Rasathanesi. Muğla’nın Marmaris ilçesinde deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen 4,6 ilk deprem sonrası vatandaşlar akşam saatlerinde ikinci bir depremle sarsıldı. Peki Marmaris deprem son dakika kaç şiddetinde son depremler 28 Ağustos 2019 son Muğla Marmaris depremi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 19:18
Marmaris deprem son dakika kaç şiddetinde son depremler 28 Ağustos 2019 Muğla Marmaris depremi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen 4,6 ilk deprem sonrası vatandaşlar akşam saatlerinde ikinci bir depremle sarsıldı. Peki Marmaris deprem son dakika kaç şiddetinde son depremler 28 Ağustos 2019 son Muğla Marmaris depremi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 18.08'de Marmaris ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı meydana geldi. Akdeniz'in 29,92 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Marmaris ilçesine 84,78 kilometre mesafede olduğu belirlendi. İlçede öğle saatlerinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem olmuştu.

Son depremler

 

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 19:18
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