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Gündem

Marmaray'dan inenler gördükleri manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı! Bir anda kefenlere sarıldılar

Yeniakit Publisher
2023-11-11 18:28:00 - 2023-11-11 18:30:47

İsrail'in Filistin'e yönelik alçak saldırıları sonrası Marmaray'da protesto gösteri düzenlendi. Vatandaşlar kefenlere sarılıp yaşanan duruma tepki gösterdi.

Marmaray'ın Yenikapı durağında kefenlere sarılarak yere yatan kişiler İsrail'i "Kaç tane çocuğun şehit olması lazım?" sözleriyle protesto etti. O protestoya güvenlik güçleri müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Gazze'de süren çatışmalar nedeniyle sivillerin zarar görmesini ve İsrail'i protesto eden bir grup, kefenlerle Marmaray'ın Yenikapı durağında yere yattı.

Protestocu gruptan bir kişi şunları söyledi:

"Kaç tane çocuğun şehit olması lazım? Liderlerinizden siyasilerden bir şey beklemekten vazgeçin. Boykot yapın, harekete geçin. Kaç tane çocuğun bedeninin parçalandığı görüntüleri görmeye ihtiyacınız var. Harekete geçin ey Müslümanlar"

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