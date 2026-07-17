Kudüs Seriyyeleri şehit olan 30 komutanını duyurdu

Yaklaşık üç yıldır süren saldırılar nedeniyle Gazze Şeridi'nde on binlerce Filistinli hayatını kaybetti. Bölgede insani krizin her geçen gün daha da ağırlaştığı belirtiliyor.

İşgale rağmen Filistinli direniş grupları, tüm imkansızlıklara karşın mücadelelerini sürdürdü.

Bu kapsamda İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Aksa Tufanı Savaşı süresince şehit olan komutanlarını kamuoyuna duyurdu.

Kudüs Seriyyeleri tarafından yayımlanan açıklamada, çeşitli askeri birliklerde görev yapan yaklaşık 30 komutanın şehadetinin ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, komutanların isimlerinin yanı sıra görev yaptıkları birlik ve tugaylar da paylaşıldı.

Şehit olduğu duyurulan komutanlar şöyle sıralandı:

İbrahim Halil Ebu Tuayme (Seçkin Birlik - Han Yunus Tugayı)

Muhammed Basım Da'bes (Seçkin Birlik - Refah Tugayı)

Muhammed Ahmed el-Mağribi (Seçkin Birlik - Kuzey Tugayı)

Yusuf Raid Ebu Mezkur (Seçkin Birlik - Refah Tugayı)

Yunus Abdülkerim Safi (Şehit Hüsam Ebu Habl Taburu - Kuzey Tugayı)

Vehib Ahmed el-Levva (Şehit Hüsam Ebu Habl Taburu - Kuzey Tugayı)

Eymen Adnan Ebu Nahl (Şehit Hüsam Ebu Habl Taburu - Kuzey Tugayı)

Mazin Musa ed-Dahduh (Zeytun Taburu - Gazze Tugayı)

Muhammed Hüsam Ebu Seman (Sabra ve Tel el-Heva Taburu - Gazze Tugayı)

Şerif Gassan Ebu Cebr (Nusayrat Taburu - Orta Bölge Tugayı)

Ahmed Nahid Abdüsselam (Muğraka Taburu - Orta Bölge Tugayı)

Mahmud Ahmed Ebu Mehadi (Nusayrat Taburu - Orta Bölge Tugayı)

İbrahim Eymen Ebu Dıraz (Doğu Taburu - Han Yunus Tugayı)

İbrahim Faris er-Rekab (Doğu Taburu - Han Yunus Tugayı)

Ahmed Raid el-Abid (Yibna Taburu - Refah Tugayı)

Musab Sami el-Arca (Yibna Taburu - Refah Tugayı)

İbrahim Musa Ebu Mustafa (Avrupa Taburu - Han Yunus Tugayı)

Kudüs Seriyyeleri, açıklamasında şehit komutanların Aksa Tufanı Savaşı boyunca çeşitli cephelerde görev yaptıklarını belirterek, Filistin halkının haklarını savunma mücadelesinde önemli roller üstlendiklerini ifade etti.

Açıklamada, şehit komutanların mücadelesinin sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: DOĞRU HABER