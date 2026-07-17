Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı için harekete geçti! Locasını aldılar

Ali Koç döneminde Fenerbahçe Asbaşkanı olarak görev yapan Acun Ilıcalı, o süreçte Aziz Yıldırım ile yaşadığı tartışmalarla gündeme gelmişti.

Yıldırım’ın açıklamalarının ardından Ilıcalı, konuyu yargıya taşımıştı.

Ali Koç döneminde Fenerbahçe Asbaşkanı olarak görev yapan Acun Ilıcalı, o dönem Aziz Yıldırım ile problemler yaşamıştı. Yıldırım'ın hakkında çok ağır ithamlarda bulunduğu Ilıcalı konuyu yargıya taşımıştı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından iki taraftan da yeni bir hamle uzun süredir gelmemişti. Ancak Aziz Yıldırım, 8 yıl sonra yeniden başkanlık koltuğuna oturunca Acun Ilıcalı hakkında flaş bir karar aldı.

AZİZ YILDIRIM ACUN ILICALI'NIN LOCASINI İPTAL ETTİ

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre: Acun Ilıcalı'nın Chobani Stadyumu'ndaki locası iptal edildi. Hamzaoğlu, Ilıcalı'nın bizzat kendisine bunu söylediğini sporON YouTube kanalında dile getirdi.

İşte Sercan Hamzaoğlu'nun o sözleri:

"Sayın Acun Ilıcalı bana döndü; 'Evet' locamı aldılar.' dedi."

Fenerbahçe Kulübü'nün yetkililerini aradım. Dedim ki 'Acun Ilıcalı’nın locasını iptal mi ettiniz?' 'Evet, iptal ettik' dediler. 'Sebep neydi?' dedim. Bana şunu söyledi Fenerbahçe yetkilisi: 'Onun olduğu loca, sahanın tam ortasındaki loca ve Sayın Aziz Yıldırım orayı Fenerbahçe Başkanlık Locası yaptı.' dedi. Yani Aziz Yıldırım ve ondan sonrası için başkanlık ismi konulacak oraya. Kulübe kim başkan olursa olsun, o loca başkanın locası olacak parasını verip dediler.