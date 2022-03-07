Marmaray'daki duyarlı vatandaş ahlaksızca yakınlaşan gençleri uyarınca saldırıya uğradı!

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Televizyon dizileri ve sosyal medya ile zehirlenen gençlik, her türlü ahlaksızlığı toplum içinde yaşamaya başladı.

İstanbul Marmaray'da, duyarlı bir vatandaş, ahlaksızca yakınlaşan iki gence, "Burada aile var." diyerek uyarıda bulundu.

Hem ahlaksızlık hem saldırı!

Vatandaşın uyarısına hakaretle cevap veren genç, yolcuya saldırdı. İkili arasında bir süre arbede yaşandı. Kavgayı araçta bulunan diğer yolcular ayırmaya çalıştı.

Hem ahlaksızlık yapıp hem uyarı karşısında saldıran gençler, Kartal istasyonunda indi. Saldırıya uğrayan vatandaş, beraberindeki yaşlı kadın tarafından sakinleştirildi. Kavga anı bir yolcunun amatör kamerası ile kaydedildi.