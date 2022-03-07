  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Marmaray'daki duyarlı vatandaş ahlaksızca yakınlaşan gençleri uyarınca saldırıya uğradı!
Yaşam

Marmaray'daki duyarlı vatandaş ahlaksızca yakınlaşan gençleri uyarınca saldırıya uğradı!

İstanbul Marmaray'da seyahat eden bir yolcu, araç içinde ahlaksızca yakınlaşan gençlere uyarıda bulununca saldırıya uğradı. Yaşanan kavga bir vatandaşın amatör kamerası ile kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 23:40:00 - 2022-03-08 00:37:48

 Yeniakit.com.tr 

Televizyon dizileri ve sosyal medya ile zehirlenen gençlik, her türlü ahlaksızlığı toplum içinde yaşamaya başladı.

İstanbul Marmaray'da, duyarlı bir vatandaş, ahlaksızca yakınlaşan iki gence, "Burada aile var." diyerek uyarıda bulundu.

Hem ahlaksızlık hem saldırı!

Vatandaşın uyarısına hakaretle cevap veren genç, yolcuya saldırdı. İkili arasında bir süre arbede yaşandı. Kavgayı araçta bulunan diğer yolcular ayırmaya çalıştı.

Hem ahlaksızlık yapıp hem uyarı karşısında saldıran gençler, Kartal istasyonunda indi. Saldırıya uğrayan vatandaş, beraberindeki yaşlı kadın tarafından sakinleştirildi. Kavga anı bir yolcunun amatör kamerası ile kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay