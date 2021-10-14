İstanbul’da iki kıtayı birleştiren Halkalı’dan Gebze’ye ulaşım sağlayan Marmaray’ı kullanacak olanlar, ulaşım için hangi seyahat kartına sahip olmaları gerektiğini araştırıyor.

Marmaray'da hangi kartlar geçerli?

Marmaray’da ilk girişte o istasyondan gidilebilecek en uzak mesafe ücreti Elektronik karttan turnike üzerinden tahsil edilir.

İnilen istasyonda, sistem tarafından yolcunun yaptığı seyahate ait mesafe hesaplanarak o mesafeye ait yolculuk ücreti düşülerek varsa geri kalan miktar “ücret iade cihazlarından” elektronik kartlara iade edilir.

Aynı Elektronik kartın birden fazla kişi girişi için kullanılması halinde kullanılan karta yalnız bir iade işlemi yapılır.

İndirim sağlayan Elektronik kartlar kişiselleştirilmiş olmalıdır.

Kişiselleştirilmiş ve indirim sağlayan özel kartların (mavi kart, indirimli, ücretsiz, öğrenci vb.) 3. kişiler tarafından kullanılması durumunda, görevlilerin karta el koyma ve seyahatten men etme yetkisi vardır.

Marmaray’da, İstanbul genelinde kullanılmakta olan aylık abonman (Mavi Kart) geçerlidir.

Aynı istasyonlardan çıkışlarda ücret iadesi yapılmaz.

Marmaray bir kullanımlık kart sadece Marmaray’da geçer diğer ulaşım vasıtalarında geçmez.

Üç kullanımlık KULLAN – AT kart, Marmaray’da tam parkur için geçerli olup ücret iadesi yapılmaz.