  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Marmaray'da hangi kartlar geçerli?
Yaşam

Marmaray'da hangi kartlar geçerli?

Marmaray’da akbil kullanılabiliyor mu? Hizmete açıldığı ilk günden itibaren İstanbul’da toplu ulaşım ayaklarının en önemli noktasını oluşturan Marmaray her gün milyonlarca kişiye hizmet veriyor. Marmaray kullanacak olanlarsa ulaşım için hangi kartlara ihtiyaç duyacaklarını araştırıyor. Peki, Marmaray’a binmek için bilet nasıl alınır? Marmaray’a jetonla mı kartla mı biniliyor?

Yeniakit Publisher
2021-10-14 14:11:00 -
Marmaray'da hangi kartlar geçerli?

İstanbul’da iki kıtayı birleştiren Halkalı’dan Gebze’ye ulaşım sağlayan Marmaray’ı kullanacak olanlar, ulaşım için hangi seyahat kartına sahip olmaları gerektiğini araştırıyor.

Marmaray'da hangi kartlar geçerli?

Marmaray’da ilk girişte o istasyondan gidilebilecek en uzak mesafe ücreti Elektronik karttan turnike üzerinden tahsil edilir.

İnilen istasyonda, sistem tarafından yolcunun yaptığı seyahate ait  mesafe hesaplanarak o mesafeye ait yolculuk ücreti düşülerek varsa geri kalan miktar “ücret iade cihazlarından” elektronik kartlara iade edilir.

Aynı Elektronik kartın birden fazla kişi girişi için kullanılması halinde kullanılan karta yalnız bir iade işlemi yapılır.

İndirim sağlayan Elektronik kartlar kişiselleştirilmiş olmalıdır.

Kişiselleştirilmiş ve indirim sağlayan özel kartların (mavi kart, indirimli, ücretsiz, öğrenci vb.) 3. kişiler tarafından kullanılması durumunda, görevlilerin karta el koyma ve seyahatten men etme yetkisi vardır.

Marmaray’da, İstanbul genelinde kullanılmakta olan aylık abonman (Mavi Kart) geçerlidir.

Aynı istasyonlardan çıkışlarda ücret iadesi yapılmaz.

Marmaray bir kullanımlık kart sadece Marmaray’da geçer diğer ulaşım vasıtalarında geçmez.

Üç kullanımlık KULLAN – AT kart, Marmaray’da tam parkur için geçerli olup ücret iadesi yapılmaz.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suudilerden Rusya çıkışı!
Gündem

Suudilerden Rusya çıkışı! "Türkiye ile çatışmayı..."

Suudi Arabistan'da İngilizce yayın yapan Arab News gazetesi, “Türkiye son birkaç ayda İdlib'deki askeri varlığını güçlendirdiği için son sal..
Sanat değil taciz ve mobing merkezi! Oyuncu Bekir Aksoy rezaleti açığa çıkardı
Medya

Sanat değil taciz ve mobing merkezi! Oyuncu Bekir Aksoy rezaleti açığa çıkardı

TV 8 canlı yayınında konuşan Oyuncu Bekir Aksoy, eşi Nazife Aksoy'un tiyatro sahnesinde uğradığı taciz olayını anlattı. Aksoy, "Kimse bana b..
İstanbul can çekişiyor! Geçit küçük reklam büyük
Gündem

İstanbul can çekişiyor! Geçit küçük reklam büyük

İstanbul'a nasıl hizmet edilemezin kitabını yazan CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminin şehri ne hale getirdiği her gün sosyal medyaya düşen bir..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay