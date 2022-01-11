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Yerel Marmaray'da bir garip maske kavgası
Yerel

Marmaray'da bir garip maske kavgası

Marmaray'da maske takmayan kadınlar, güvenlik görevlilerini uzun süre uğraştırdı. Güvenlik görevlileri, maske takmamaları durumunda kadınların Marmaray'dan inmesini istedi. Kadınlar ise avukatları gelmeden Marmaray'dan inmeyeceklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-11 10:02:00 -
Marmaray'da bir garip maske kavgası

Gebze-Halkalı Marmaray Hattı'nda dün öğle saatlerinde 2 kadın yolcu, diğer yolculardan gelen uyarılara rağmen maskelerini takmadı. Bunun üzerine özel güvenlik görevlilerine haber verildi.

Güvenlik görevlileri tren hareket ederken, 2 kadını ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 10 dakika süren ikna çabaları da fayda etmeyince tren Pendik'te durduruldu.

Güvenlik amiri gelerek 2 kadın yolcunun inmesini istedi. Ancak kadınlar avukatları gelmeden inmeyeceklerini söyledi. Bu esnada tren birkaç dakika bekletildi.

Diğer yolcular da işlerine geç kaldıklarını söyleyerek duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine 2 kadın güvenlik görevlileri tarafından zorla indirildi. Trenden inerken 2 kadının 'hepinizden davacı olacağım' dediği duyuldu. Ardından tren tekrar hareket etti.

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Yorumlar

Ömer FD

Zorbalar, maske takmıyor diye bu yapılır mı? Ülke ne hallere gelmiş. Maske kölelik sembolü oldu, insanlar baktılar kimse bu durumdan şikayetçi değil mücadele etmeye başladılar ve direniş göztermek zorunda kalıyorlar! Maskeli köleler olmayacağız o nedenle direniş şart! Yoksa maske ye aşıya devam bunun sonu yok, ölene kadar!
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Başçavuş

Bu tip kadınlara dikkat edilmeli bunlar özel yetiştirilmiş kişilerdir eğer polisten korkmuyorsa saygı gösteriyorsa ajandır
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