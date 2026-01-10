  • İSTANBUL
Gündem Marmaray ve metroya "Fenerbahçe - Galatasaray derbisi" ayarı
Marmaray ve metroya "Fenerbahçe - Galatasaray derbisi" ayarı

Galatasaray–Fenerbahçe 2025 Süper Kupa Finali nedeniyle bugün (10 Ocak Cumartesi) İstanbul’da bazı Marmaray ve metro duraklarına sefer ayarı çekildi. İşte detaylar...

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak Süper Kupa Finali, fırtına uyarısı nedeniyle saat 18.45’e çekildi. Maç öncesi ve sonrası yoğunluk beklentisi üzerine İstanbul Valiliği tarafından bazı ulaşım tedbirleri alındı. Kapanacak duraklar ve sefer düzenlemeleri, Marmaray ve Metro İstanbul’un resmi sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Metro İstanbul’un açıklamasına göre, M9 Ataköy–Olimpiyat Metro Hattı, 10 Ocak Cumartesi günü 15.00–00.00 saatleri arasında hizmet vermeyecek.

Bu süre boyunca Ataköy–Ziya Gökalp istasyonları arasında İETT otobüsleri ile ulaşım sağlanacak.

Buluşma noktası: M3 Bakırköy–Kayaşehir Metro Hattı – İkitelli Sanayi İstasyonu

 

Bilet kontrollerinin ardından taraftarlar, M9 İkitelli Sanayi İstasyonu’na aktarılarak ekspres seferlerle Olimpiyat Stadı’na ulaştırılacak.

Buluşma noktaları: M9 Ataköy–Olimpiyat Metro Hattı – Ataköy ve Yenibosna istasyonları

Bilet kontrolü sonrası ekspres seferlerle doğrudan Olimpiyat Stadı’na ulaşım sağlanacak.

İETT, bölgede hizmet veren 304 mevcut sefere ek olarak 250 ilave sefer planlandığını açıkladı.

 

Ayrıca metrobüs hattında 200 ek sefer gün boyunca hizmet verecek.

İstanbul Valiliği kararı doğrultusunda, 14.00–18.00 saatleri arasında:

Marmaray Zeytinburnu ve Kazlıçeşme istasyonları
Sirkeci–Kazlıçeşme yüzeysel hattında Kazlıçeşme ve Yedikule istasyonları yolcu iniş ve binişine kapalı olacak.
Yetkililer, vatandaşların alternatif hatları kullanmaları ve yolculuk öncesi güncel duyuruları takip etmeleri çağrısında bulundu.

