İstanbul’da son yılların en şiddetli kar yağışının gerçekleşmesi bekleniyor. Bu sebeple vatandaşlar megakentte ulaşımın nasıl etkileneceğini merak ediyor. Peki, Marmaray yarın çalışıyor mu?

Marmaray seferleri uzatıldı mı? Marmaray seferleri gece saat kaçta kadar uzatıldı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmaray seferlerinin 9-13 Mart tarihlerinde saat 02.00'ye kadar yapılacağını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle #Marmaray seferlerimiz 9-13 Mart tarihleri arasında gece saat 02:00'ye kadar vatandaşlarımıza hizmet verecektir" denildi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise, "İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 9 Mart Çarşamba günü M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, F1 füniküler ve T1, T4, T5 tramvay hatlarımızda seferlerimiz 02.00’ye kadar uzatılmıştır" denildi.