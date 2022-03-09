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Gündem Marmaray seferleri uzatıldı
Gündem

Marmaray seferleri uzatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 4 gün boyunca Marmaray seferlerinin 02.00'ye kadar uzatıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 14:19:00 -
Marmaray seferleri uzatıldı

İstanbul'da etkisini göstermeye başlayan Sibirya kökenli Aybar kar fırtınası nedeniyle çeşitli önlemler alınıyor. Kamu personeli idari izinli sayılırken, eğitime pazartesiye kadar ara verildi. Vatandaşların ulaşım sıkıntısı çekmemesi nedeniyle bir önlem de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan geldi.

Marmaray seferleri uzatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmaray seferlerinin 9-13 Mart tarihleri arasında saat 02.00'ye kadar uzatıldığını açıkladı.Bakanlık'tan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:"İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferlerimiz 9-13 Mart tarihleri arasında gece saat 02: 00'ye kadar vatandaşlarımıza hizmet verecektir."

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