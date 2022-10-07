Marmara'nın Doğusu ve Batı Karadeniz'e şiddetli yağış uyarısı

YENİ AKİT ANKARA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 08.10.2022 Cumartesi günü Kastamonu, Kocaeli, Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2); Sakarya, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (50-100kg/ m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulasımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.