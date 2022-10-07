Marmara'nın Doğusu ve Batı Karadeniz'e şiddetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Marmara'nın Doğusu ve Batı Karadeniz'de şiddetli yağış beklendiğini duyurdu.
YENİ AKİT ANKARA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 08.10.2022 Cumartesi günü Kastamonu, Kocaeli, Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2); Sakarya, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (50-100kg/ m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulasımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.