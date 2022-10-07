  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Marmara'nın Doğusu ve Batı Karadeniz'e şiddetli yağış uyarısı
Yerel

Marmara'nın Doğusu ve Batı Karadeniz'e şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Marmara'nın Doğusu ve Batı Karadeniz'de şiddetli yağış beklendiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-10-07 15:27:00 -
Marmara'nın Doğusu ve Batı Karadeniz'e şiddetli yağış uyarısı

YENİ AKİT  ANKARA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 08.10.2022 Cumartesi günü Kastamonu, Kocaeli, Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2); Sakarya, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (50-100kg/ m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulasımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23