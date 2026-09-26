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Yerel Marmara’da rüzgar sertleşecek: Meteorolojiden fırtına uyarısı
Yerel

Marmara’da rüzgar sertleşecek: Meteorolojiden fırtına uyarısı

Yeniakit Publisher
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Marmara’da rüzgar sertleşecek: Meteorolojiden fırtına uyarısı

Marmara Denizi’nde yarın akşam saatlerinden itibaren rüzgarın fırtınaya dönüşmesi bekleniyor. Meteoroloji, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde eseceğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, Marmara Denizi’nde yarın akşam başlayacak fırtınanın gece boyunca etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın pazar günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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