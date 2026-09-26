Marmara’da rüzgar sertleşecek: Meteorolojiden fırtına uyarısı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Marmara Denizi’nde yarın akşam saatlerinden itibaren rüzgarın fırtınaya dönüşmesi bekleniyor. Meteoroloji, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde eseceğini bildirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, Marmara Denizi’nde yarın akşam başlayacak fırtınanın gece boyunca etkili olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın pazar günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.