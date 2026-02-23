  • İSTANBUL
Marmara'da deniz kestanesi yasağı kalktı! AK Partili Büyükgümüş'ün girişimleri sonuç verdi, balıkçıların talebi 15 Nisan'a kadar onaylandı!
Yerel

Marmara'da deniz kestanesi yasağı kalktı! AK Partili Büyükgümüş'ün girişimleri sonuç verdi, balıkçıların talebi 15 Nisan'a kadar onaylandı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Marmara'da deniz kestanesi yasağı kalktı! AK Partili Büyükgümüş'ün girişimleri sonuç verdi, balıkçıların talebi 15 Nisan'a kadar onaylandı!

Marmara Denizi ve İstanbul ile Çanakkale Boğazları'nda deniz ekosistemini korumak amacıyla uygulanan deniz kestanesi avcılığı kısıtlamasında, balıkçı esnafını sevindiren yeni bir düzenlemeye gidildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş’ün ilgili bakanlıklar ve kurumlar nezdindeki yoğun girişimleri meyvesini verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın onayıyla, kısıtlama 15 Nisan 2026 tarihine kadar geçici olarak kaldırıldı.

Marmara Denizi ve boğazlarda deniz kestanesi avcılığına getirilen kısıtlama, yeniden yapılan değerlendirme sonucunda 15 Nisan 2026 tarihine kadar kaldırıldı.

Alınan kararın; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş’ün girişimleri, ilgili kurumlarla gerçekleştirilen görüşmeler ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın onayı doğrultusunda hayata geçirildiği bildirildi.

Yapılan incelemeler neticesinde deniz kestanesi avcılığına yönelik kısıtlamanın geçici olarak kaldırıldığı, avcılık faaliyetlerinin ise mevcut mevzuat çerçevesinde sürdürüleceği belirtildi. Sürecin İl Müdürlükleri tarafından takip edileceği ve belirlenen tarihin ardından uygulamanın yeniden değerlendirileceği ifade edildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Armutlu İlçe Başkanı Samet Yenitürk, başta Armutlu olmak üzere bölgedeki balıkçıların taleplerinin karşılık bulmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, Ahmet Büyükgümüş’e katkılarından dolayı teşekkür etti.

Yenitürk, alınan kararın tüm balıkçı esnafına hayırlı olmasını temenni ederek kamuoyuna saygıyla duyurdu.

