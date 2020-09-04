  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Marmara'da balıkçılar deniz suyu sıcaklıklığının düşmesini bekleyecek
Ekonomi

Marmara'da balıkçılar deniz suyu sıcaklıklığının düşmesini bekleyecek

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı: - "Önümüzdeki günlerde deniz suyu sıcaklıkları düştükçe Karadeniz’den palamut akını bu tarafa başlar ve Marmaralı balıkçılar da bolca balık avlayarak borçlarını kapatırlar. Verimli, karlı bir sezon geçirirler"

Yeniakit Publisher
2020-09-04 14:41:48 -
Marmara'da balıkçılar deniz suyu sıcaklıklığının düşmesini bekleyecek

BALIKESİR (AA) - Balıkçıların Marmara'da umduğunu bulamadığını belirten Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, deniz suyu sıcaklığı düştükçe Karadeniz'den palamut akınının başlayacağını ve Marmaralı balıkçıların da bolca balık avlayabileceğini ifade etti.

Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bandırma Su Ürünleri Balık Hali'nde önceki yıllara göre çok az palamut olduğunu, olan palamudun da Karadeniz'den geldiğini söyledi.

Hamsinin de az miktarda olduğunu vurgulayan Sarı, "İstavrit çok az miktarda avlanıyor. Halde ve tezgahlarda av sezonu açıldığı günden beri günlük olarak gelen 3-4 bin kasa sardalya var. Sezonu sardalyanın götürdüğünü görüyoruz. Tezgahlarda lüfer yok, çok az barbun, tekir görüyoruz. Palamut var o da Karadeniz'den geliyor. Onun için Marmara'da balıkçı umduğunu bulamadı diyebiliriz." dedi.

Sarı, deniz suyu sıcaklığı düştükçe bölgede balığın çoğalacağına dikkati çekerek, "Önümüzdeki günlerde deniz suyu sıcaklıkları düştükçe Karadeniz’den palamut akını bu tarafa başlar ve Marmaralı balıkçılar da bolca balık avlayarak borçlarını kapatırlar. Verimli, karlı bir sezon geçirirler." ifadesini kullandı.

Bandırma Su Ürünleri Balık Hali'nde balıkçılık yapan Ali Çakıroğlu da Karadeniz'de bol miktarda palamut olduğunu belirterek, "Bugün tezgahlarımızı palamut süsledi. Tanesini 10 liraya satıyoruz. Hamsi 20 lira, sardalya 10-15 lira arasında." diye konuştu.

Öte yandan balık haline bugün 11 bin 750 çift palamut ve 1700 kasa sardalya geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüse yakalanan Binali Yıldırım'a 'geçmiş olsun' dediği için linç edilen Uğur Dündar çılgına döndü
Siyaset

Koronavirüse yakalanan Binali Yıldırım'a 'geçmiş olsun' dediği için linç edilen Uğur Dündar çılgına döndü

Dün koronavirüse yakalanan eski Başbakanlardan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım’a geçmiş olsun dileklerini sunan gazeteci Uğur Dündar ..
Altın ve gümüşte yeni dönem! Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı
Ekonomi

Altın ve gümüşte yeni dönem! Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı

Son 8 ayda en çok kazandıran 2 yatırım aracı olan altın ve gümüşte Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. Karara göre altın ve gümüş için belirlen..
Ahlaksızlığın en büyük kalesi iflas etti!
Gündem

Ahlaksızlığın en büyük kalesi iflas etti!

‘Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs, birçok ülkede binlerce can alırken, birçok ülkede ekonomik yıkımları da beraberinde getirdi. Avrupa’da i..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı