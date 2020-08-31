  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Marmarabirlik’ten 730 milyon lira ciro hedefi
Ekonomi

Marmarabirlik’ten 730 milyon lira ciro hedefi

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, bu yıl 45 bin ton ürün satmayı ve 730 milyon lira ciroya ulaşmayı amaçladıklarını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 12:13:00 -
Marmarabirlik’ten 730 milyon lira ciro hedefi

Birliğin 2018-2019 İş Yılı Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Asa, 2023 için belirledikleri 50 bin ürün satışı ve bir milyar lira ciro hedefine emin adımlarla ilerlediklerini de söyledi.

2019-2020 ürün alım kampanyasında sıkıntı yaşanmadığını dile getiren Asa, yaklaşan 2020-2021 ürün alım kampanyası hakkında şunları kaydetti: “Alımlara başlamadan önce arz talep dengesi, salamura ve taze ürün alım fiyatları değerlendirilerek fiyatlar tayin edilecektir. Bugüne kadar olduğu gibi bu kampanya döneminde de ortaklarımız mağdur edilmeyecektir. Sofralık zeytine devlet tarafından ilk defa prim desteği verildi. Zeytin üretiminde sürekliliğin olması için desteğin 0.15 kuruş artırılması gerekli. Ayrıca üreticinin kullandığı zirai ilaçta KDV oranının düşürülmesi gerekiyor. Üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve sürdürülebilir bir üretimin yapılabilmesi ancak teknolojik yöntemlerin kullanılmasıyla mümkündür. Zeytin üreticilerinin birim alan ve ağaç başına verimliliği artırması gerekir. Marmarabirlik olarak ekosisteme de katkı sağlayacak, sürdürebilir tarıma her türlü desteğe hazırız.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ömer Vehbi Hatipoğlu'ndan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama
Gündem

Ömer Vehbi Hatipoğlu'ndan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama

Geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüse yakalandığını açıklayan ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu’nun sağlık durumu ile ilgili son bilgiyi kardeş..
Suudi Arabistan'daki ölüm kampları görüntülendi
Dünya

Suudi Arabistan'daki ölüm kampları görüntülendi

Dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan Suudi Arabistan, koronavirüsün yayılmasını durdurma çabasının bir parçası olarak yüzlerce Afrikalı..
Başkan Erdoğan: Başlarına gelecekleri biliyorlar mı?
Gündem

Başkan Erdoğan: Başlarına gelecekleri biliyorlar mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde konuştu...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı