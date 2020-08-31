Marmarabirlik’ten 730 milyon lira ciro hedefi

Birliğin 2018-2019 İş Yılı Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Asa, 2023 için belirledikleri 50 bin ürün satışı ve bir milyar lira ciro hedefine emin adımlarla ilerlediklerini de söyledi.

2019-2020 ürün alım kampanyasında sıkıntı yaşanmadığını dile getiren Asa, yaklaşan 2020-2021 ürün alım kampanyası hakkında şunları kaydetti: “Alımlara başlamadan önce arz talep dengesi, salamura ve taze ürün alım fiyatları değerlendirilerek fiyatlar tayin edilecektir. Bugüne kadar olduğu gibi bu kampanya döneminde de ortaklarımız mağdur edilmeyecektir. Sofralık zeytine devlet tarafından ilk defa prim desteği verildi. Zeytin üretiminde sürekliliğin olması için desteğin 0.15 kuruş artırılması gerekli. Ayrıca üreticinin kullandığı zirai ilaçta KDV oranının düşürülmesi gerekiyor. Üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve sürdürülebilir bir üretimin yapılabilmesi ancak teknolojik yöntemlerin kullanılmasıyla mümkündür. Zeytin üreticilerinin birim alan ve ağaç başına verimliliği artırması gerekir. Marmarabirlik olarak ekosisteme de katkı sağlayacak, sürdürebilir tarıma her türlü desteğe hazırız.”