Marmarabirlik’te tarihi alım planı! 64 bin tonluk hedefle sezon bugün başlıyor

Zeytin üreticisinin merakla beklediği yeni sezon Marmarabirlik’te başlıyor. Marmarabirlik, 2026/2027 iş yılı ürün alım kampanyasını bugün başlatıyor. Yüksek rekolte beklentisiyle girilen yeni sezonda Birlik, ortaklarının ürünlerini değerlendirmek üzere hazırlıklarını tamamladı. Kampanya sürecinde üreticinin emeğinin korunması, ürünün ekonomik değerinin gözetilmesi ve üretimin devamlılığının sağlanması öncelikli olacak.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, yeni sezonun üreticiler açısından önemine dikkat çekerek Birliğin temel yaklaşımının hiçbir üreticiyi mağdur etmeden süreci yönetmek olduğunu vurguladı.Yıldız, “Marmarabirlik'in varlık nedeni üreticisidir. Dolayısıyla aldığımız her kararda ortaklarımızın emeğini, beklentilerini ve sektörün geleceğini birlikte değerlendiriyoruz. Bu sezon da üreticimizi mağdur etmeyecek, imkânlarımızı en doğru şekilde kullanarak ürünün değerini koruyacak bir politika izleyeceğiz. Bizim için önemli olan, üreticimizin Marmarabirlik'e duyduğu güveni sürdürmek ve zeytinciliğin geleceğine katkı sağlamaktır” dedi.

Alımlar bugün itibari ile başlıyor

Marmarabirlik’te zeytin alımları bugün itibarıyla başlayacak. Alım takviminin, Kooperatif Yönetim Kurullarının yetkisinde, her bölgenin kendine özgü iklim koşulları, hava durumu ve zeytinlerin kararma süreci dikkate alınarak belirleneceğini ifade eden Başkan Yıldız, “Marmarabirlik’e bağlı kooperatiflerimiz, bölgesel koşulları ve zeytinlerin gelişim sürecini gözeterek üreticilerimiz için en uygun alım tarihini belirleyecektir” dedi.

39-41 dane aralığındaki zeytinler alınmaya devam edecek

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, küçük kalibrajda ürünün bol olduğu bu yılda 39-41 dane aralığındaki zeytini mubayaa edeceklerini söyledi. Yıldız, 26 baremin altındaki ürünlerin diğer bölgelerde hâlihazırda alım kapsamına alınmadığını belirterek, Marmarabirlik’in kooperatifçilik anlayışını ön planda tutan yönetim politikası doğrultusunda üreticisini desteklemeye devam ettiğini vurguladı. Yıldız, “Bu doğrultuda 41 bareme kadar ürün alımı gerçekleştireceğiz” açıklamasında bulundu.

Marmarabirlik tarihinin rekor alım planlaması

2026/2027 iş yılında Türkiye genelinde sofralık ve yağlık zeytin rekoltesinin yaklaşık 4,3 milyon ton seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Marmarabirlik'in çalışma bölgesindeki üretim beklentisi 430 bin ton olarak öngörülüyor. Öte yandan Marmarabirlik, kuruluşundan bu yana en yüksek rekolte beyanına bu üretim döneminde ulaşarak 105 bin tonluk seviyeyi gördü. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, mevcut rekolte tablosu doğrultusunda alım hedeflerinin ise yaklaşık 64 bin ton olarak belirlendiğini ifade etti.

Ali Yıldız, sezon hazırlıklarına ilişkin, “Rekoltenin yüksek seviyelerde seyretmesinin beklendiği bu dönemde alım organizasyonunun, depolama ve işleme kapasitesinin etkin kullanılması önem taşıyor.Yüksek rekolte, sektörümüz açısından önemli bir üretim potansiyeli oluşturuyor. Bu potansiyelin doğru yönetilmesi için alım organizasyonundan ürünün işlenmesine ve pazarlanmasına kadar bütün aşamaların koordinasyon içinde yürütülmesi gerekiyor. Marmarabirlik olarak sezon hazırlıklarımızı bu doğrultuda tamamladık.

Üreticilerimizle birlikte büyüyen kooperatif yapımızın en önemli gücü, ortaklarımızla aramızdaki dayanışmadır. Bu güveni korumak, kaynaklarımızı etkin kullanmak ve zeytinciliğin sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak temel sorumluluğumuzdur.

2026/2027 iş yılı ürün alım kampanyasının ortaklarımıza, sektörümüze ve ülkemiz zeytinciliğine hayırlı olmasını diliyorum” açıklamalarında bulundu.

Marmarabirlik'ten dolu mağduru üreticilere destek

Marmarabirlik, Erdek Kooperatif Bölgesi'nde etkili olan dolu yağışı nedeniyle zarar gören ortaklarını yalnız bırakmıyor. Yaşanan afetin üreticiler üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla harekete geçen Marmarabirlik, zarara uğrayan ortaklarına kredi borç erteleme ve dolu zararı sebebiyle yağlığa ayrılacak sofralık vasfındaki zeytinlere fark fiyatı vererek destek sağlayacak. Üreticilerin yaşadığı mağduriyetin giderilmesine katkıda bulunmayı hedefleyen Marmarabirlik, üretimin sürdürülebilirliğini ve ortaklarının ekonomik gücünü korumaya yönelik dayanışma anlayışını bir kez daha ortaya koyuyor.