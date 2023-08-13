Marmara Üniversitesi'nden dikkat çeken araştırma! Kendini dindar Müslüman olarak tanımlayan iller

Araştırmada Türkiye'de kendisini dindar Müslüman olarak tanımlayan vatandaşların çoğunlukla yaşadığı iller belirlendi.

Buna göre; Bayburt, Gümüşhane, Erzurum, Iğdır, Adıyaman Batman, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın kendini dindar Müslüman olarak tanımlayanların en yüksek olduğu iller olduğu sonucuna ulaşıldı.

Kendini dindar Müslüman olarak tanımlayanların en düşük olduğu iller ise şöyle sıralandı.

- Edirne

- Tekirdağ

- Çanakkale

- İzmir

- Manisa

- Muğla

- Aydın