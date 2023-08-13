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Gündem Marmara Üniversitesi'nden dikkat çeken araştırma! Kendini dindar Müslüman olarak tanımlayan iller
Gündem

Marmara Üniversitesi'nden dikkat çeken araştırma! Kendini dindar Müslüman olarak tanımlayan iller

Yeniakit Publisher
2023-08-13 17:22:00 -
Marmara Üniversitesi'nden dikkat çeken araştırma! Kendini dindar Müslüman olarak tanımlayan iller

Marmara Üniversitesi dikkat çeken bir araştırmaya imza attı.

Araştırmada Türkiye'de kendisini dindar Müslüman olarak tanımlayan vatandaşların çoğunlukla yaşadığı iller belirlendi.

Buna göre; Bayburt, Gümüşhane, Erzurum, Iğdır, Adıyaman Batman, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın kendini dindar Müslüman olarak tanımlayanların en yüksek olduğu iller olduğu sonucuna ulaşıldı.

Kendini dindar Müslüman olarak tanımlayanların en düşük olduğu iller ise şöyle sıralandı.

- Edirne
- Tekirdağ
- Çanakkale
- İzmir
- Manisa
- Muğla
- Aydın

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