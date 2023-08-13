Marmara Üniversitesi'nden dikkat çeken araştırma! Kendini dindar Müslüman olarak tanımlayan iller
Marmara Üniversitesi dikkat çeken bir araştırmaya imza attı.
Araştırmada Türkiye'de kendisini dindar Müslüman olarak tanımlayan vatandaşların çoğunlukla yaşadığı iller belirlendi.
Buna göre; Bayburt, Gümüşhane, Erzurum, Iğdır, Adıyaman Batman, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın kendini dindar Müslüman olarak tanımlayanların en yüksek olduğu iller olduğu sonucuna ulaşıldı.
Kendini dindar Müslüman olarak tanımlayanların en düşük olduğu iller ise şöyle sıralandı.
- Edirne
- Tekirdağ
- Çanakkale
- İzmir
- Manisa
- Muğla
- Aydın
Kültür - Sanat
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