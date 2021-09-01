Marmara Üniversitesi yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak 2021? Marmara Üniversitesi dersleri uzaktan mı olacak?

Marmara Üniversitesi dersleri uzaktan mı olacak? YKS yerleştirme sonuçlarından sonra üniversitelerin kayıt tarihleri de merak ediliyor. Peki Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversite kayıt tarihi ne zaman? ÖSYM YKS yerleştirme sonuçlarını açıklamasından sora üniversitelere kayıt yaptıracak adaylar kayıt işlemlerini 6-10 Eylül 2021'de, elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021'de yapabilecek. Peki Marmara Üniversitesi yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak? Marmara Üniversitesi ne zaman açılacak 2021 2022?

Marmara Üniversitesi yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak?

Marmara Üniversitesi yüz yüze eğitime ilişkin açıklama yaptı. Marmara Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "Sevgili Öğrencilerimiz, Üniversitemizde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı, 4 Ekim 2021 tarihinde başlayacaktır. Programlarımızdaki derslerin en fazla %40’ı uzaktan öğretim yoluyla yürütülecektir. Diğer dersler yüz yüze yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Marmara Üniversitesi dersleri uzaktan mı olacak?

Marmara Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sevgili öğrencilerimiz, Üniversitemizde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı 4 Ekim 2021 tarihinde başlayacaktır. Programlarımızdaki derslerin en fazla %40'ı uzaktan öğretim yoluyla yürütülecektir. Diğer dersler yüz yüze yapılacaktır. Akademik takvim, eğitim-öğretim sürecinin işleyişine ilişkin ayrıntılı bilgi ve kararlar; fakülte-yüksekokul-enstitü internet sayfaları, web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla duyurulacaktır. Sizlerle bir araya geleceğimiz günleri heyecanla beklediğimizi ifade eder, sağlıklı günler dileriz."

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