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Eğitim Marmara Üniversitesi taban puanları 2021
Eğitim

Marmara Üniversitesi taban puanları 2021

Marmara Üniversitesi taban puanları 2021 açıklandı. Taban puanları, üniversite adaylarının almış oldukları puanlar ile hangi üniversitelerin, hangi bölümlerine gireceklerini belirleyen puan türlerine verile isimdir. Peki, Marmara Üniversitesi taban puanları 2021 ve kontenjan sayıları kaçtır?

Yeniakit Publisher
2021-07-28 21:04:00 -
Marmara Üniversitesi taban puanları 2021

Öğrencilerin heyecanla beklediği YKS sınavı sonunda açıklandı. YKS sınavının açıklanmasıyla tercih yapacak öğrenciler, üniversitelerin taban puanları araştırmaya başladı. İşte merak edilen haberin devamı…

Marmara Üniversitesi taban puanları 2021

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