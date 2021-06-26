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Ekonomi Marmara Üniversitesi öğretim elamanları alacak
Ekonomi

Marmara Üniversitesi öğretim elamanları alacak

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre öğretim elamanları alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-26 15:48:00 -
Marmara Üniversitesi öğretim elamanları alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne 15.07.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 10 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri, 10.07.2018 tarihli  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  Genel  Kadro  ve  Usulü  Hakkında  2  sayılı  Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesi,  2547 sayılı  Kanunun  ilgili  maddeleri  ve 09.11.2018  tarihli  Resmî  Gazete’de  yayımlanarak  yürürlüğe  giren  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacak.

Başvurular www.marmarapersis.com adresi üzerinden istenen belgeler yüklenerek online olarak yapılacak.

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