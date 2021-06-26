Marmara Üniversitesi öğretim elamanları alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne 15.07.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 10 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri, 10.07.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacak.



Başvurular www.marmarapersis.com adresi üzerinden istenen belgeler yüklenerek online olarak yapılacak.

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