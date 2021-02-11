Marmara Üniversitesi hangi bölümleri yüz yüze eğitime başlayacak? Marmara Üniversitesi bahar dönemi uzaktan mı olacak?

Bilim Kurulu toplantısı sonrası yüz yüze eğitimle ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yüz yüze eğitimin bu dönemde risk teşkil ettiğini şimdiden söyleyebilirim" ifadesini kullandı. Bakan Koca, YÖK’ün Sağlık Bakanlığından üniversitelerin bahar dönemine ilişkin önerilerinin sorulmasına ilişkin olarak da “Bilim Kurulumuz görüşüyor. Zannediyorum bu hafta konuyla ilgili cevap vermiş olacağız. Şu an salgının geldiği seyir vakaların, son 2 hafta bir artış içinde olduğu, mutasyonların giderek varlığını artırdığı şeklinde. Özellikle yüz yüze eğitimin bu dönemde risk teşkil ettiğini şimdiden söyleyebilirim.” dedi.

Marmara Üniversitesi hangi bölümleri yüz yüze eğitim olacak?

Marmara Üniversitesi önlisans ve lisans programları online mi yüz yüze mi olacak? Marmara Üniversitesi Senatosu 02.09.2020 tarihinde toplanarak 2020-2021 eğitim-öğretim yılı faaliyetlerinin yürütülmesi için aşağıdaki kararları almıştır:

Yabancı dil hazırlık sınıfları (Arapça, İngilizce, Fransızca ve Almanca) dahil olmak üzere üniversitemizdeki öğretim faaliyetlerinin uzaktan öğretim yöntemleriyle (çevrimiçi, canlı) yapılmasına,

Tıp Fakültesi 6. sınıf (İntörn) öğrencilerinin ve Diş Hekimliği Fakültesi 5. sınıf öğrencilerinin klinik uygulamaları hariç üniversitemizin ön lisans ve lisans programlarının 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan öğretim yöntemleriyle (çevrimiçi, canlı) yapılmasına.

Tıp Fakültesi;

1,2, 3, 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin eğitimlerine uzaktan öğretim yöntemleriyle (çevrimiçi) başlamalarına,

4 ve 5. sınıf öğrencilerinin staj uygulamalı eğitimlerine pandemi koşullarına göre bahar yarı yılında başlanmasına sınıf öğrencilerinin (İntörnler);

Eğitimlerine yüz yüze başlamalarına,

Hekimlere sağlanan tüm kişisel güvenlik ekipman ve tedbirlerin intörnler için de temin edilmesine,

İntörn öğrencilerin eğitimleri süresince normal süreçte karşılaşabilecekleri iş güvenliği riskleri olan hepatit, iş kazası vb. risklerin yanında Covid-19 hastalığı riskine karşı diğer hekimlere uygulanan ek güvenlik tedbirlerinin intörn öğrencilerimize de uygulanmasına,

Yabancı uyruklu öğrencilerin intörnlüğe başlama tarihleri itibari ile yapılan sigorta girişinin öğrencilerin intörnlük süresince Covid-19 dahil tüm tedavilerini kapsamasına,

Türk vatandaşı öğrencilerin SGK kapsamında sigortalanmasına,

Öğrencinin hastalık nedeniyle eğitimine devam edemediği sürenin eğitim süresinden sayılmasına,

Kronik hastalığı olan öğrencilerin durumlarını sağlık raporu ile belgeledikleri takdirde eğitimlerine ara verebilmelerine, bu durumda olan öğrencilerin seçmeli ya da aile hekimliği stajlarını alarak kalan stajlarını erteleyebilmelerine, kayıt dondurma yapılabilmelerine,

Bu uygulamanın planlanmasının ve takibinin birim yönetimleri tarafından yapılmasına,

Diş Hekimliği Fakültesi;

1, 2, 3 ve 4. Sınıf öğrencilerinin güz döneminde uzaktan öğretim yöntemleriyle (çevrimiçi, canlı) derslere başlamalarına, klinik uygulamaların bahar yarıyılında yapılacak şekilde planlanmasına,

sınıfların klinik uygulamalarına yüz yüze başlamalarına,

Uygulamalar esnasında gerekli tedbirlerin alınmasına, Covid-19 hastalığı riskine karşı diğer hekimlere uygulanan ek güvenlik tedbirlerinin klinikteki öğrencilerimize de uygulanmasından dekanlığın sorumlu olmasına,

Teknoloji Fakültesi;

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında geçerli olmak üzere müfredatta düzenleme yapılarak 7. yarıyılda yapılan İşyeri Eğitimi Uygulamasının ve açılan derslerin 8. yarıyılda (bahar yarıyılı), 8. yarıyılda açılan derslerin ise 7. yarıyılda (güz yarıyılında) açılmasının uygun olduğuna,

Sağlık Bilimleri Fakültesi;

Güz yarıyılında müfredat düzenlemesi yapılarak teorik derslerin çevrimiçi uzaktan öğretim yöntemiyle yapılmasına, uygulamalı derslerin bahar yarıyılında yüz yüze gerçekleştirilmesine,

Diğer fakülte ve yüksekokul öğrencilerinin resmi veya özel kurum ve kuruluşlarda olabilecek staj ve uygulamalarının hangi yöntem ile ve nasıl yapılacağına birim yönetici ve kurullarının planlamasına karar verilmişti.

Marmara Üniversitesi yüz yüze eğitim başlayacak mı?

Marmara Üniversitesi Sağlık Bakanlığının açıklamaları doğrultusunda bahar dönemi eğitimlerinin yüz yüze mi yoksa uzaktan eğitimle mi devam edileceğini açıklayacak.