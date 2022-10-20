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Gıda Marmara için zirai don uyarısı
Gıda

Marmara için zirai don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara Bölgesi için zirai don uyarısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-20 17:57:00 -
Marmara için zirai don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara Bölgesi için zirai don uyarısı yapıldı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yarın ve hafta sonu hava sıcaklıklarının düştüğü sabah ve gece saatlerinde, Marmara Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde hafif zirai don tehlikesi riski olduğu belirtildi.

Açıklamada başta tarımsal faaliyetlerle ve bahçe tarımı ile uğraşan üreticiler ile ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi. (İLKHA)

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