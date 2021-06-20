Marmara Denizi'nin altında dehşete uğratan görüntüler!
Marmara Denizi’ni etkisi altına alan müsilajla mücadele çalışmaları son hızla devam ederken, deniz dibinden gelen görüntüler insanı dehşete düşürüyor. Müsilajla kaplanan deniz tabanı tamamen beyaza dönerken, ölen deniz canlıları da dalgıç kamerası tarafından görüntülendi.
Marmara Denizi’nde etkisini artıran müsilaj, denizin altını tamamen beyaza bürürken, öldürdüğü deniz canlıları dalgıç kamerası tarafından görüntülendi.
Marmara Denizi’nin kabusu haline gelen müsilaj, su altında yaşayan canlılara zarar veriyor. Müsilajın, deniz altındaki bu tahribatını gözler önüne sermek isteyen dalgıç Levent Şişman, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Halıdere Sahili’nde dalış yaptı.
Su altında bir süre gezinen Şişman, gördükleri karşısında şaşkına döndü. Şişman’ın denizin altında kamerası ile kaydettiği görüntülerde, müsilajın denizin altını adeta bir kar gibi beyaza bürüdüğü görülüyor. Görüntülerin devamında ise müsilaj ile kaplanan deniz canlılarının öldüğü gözler önüne seriyor. Dalgıç Şişman, müsilaj ile birlikte bölgede yengeç ölümlerinin artarak devam ettiğini söyledi.