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Yaşam Marmara Denizinde su maymunu görüntülendi
Yaşam

Marmara Denizinde su maymunu görüntülendi

Yeniakit Publisher
2023-06-03 21:25:00 -

Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında su maymunu görüntülendi.

Havaların ısınmasıyla Marmara Deniz'inde su maymunları görülmeye başlandı. Genellikle su içerisinde yaşamlarını sürdüren suyu maymunları, özellikle havaların ısındığı bölgelerde karada da görülmeye başlandı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kıyıya yakın alanda yiyecek arayan su maymunu, bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kayıt altına alındı.

Önceki yıllarda da Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında su maymunları görüntülenmişti.

Kürk için getirilmişlerdi

Anavatanı Güney Amerika olan su maymunları, kürk yetiştiriciliği için 1900'lerin başında Güney Amerika'dan, Rusya, Bulgaristan ve Ermenistan'a getirildiği biliniyor. Zamanla kürke olan talebin azalması sonucu çiftliklerde yetiştirilen hayvanlar serbest bırakılma veya kaçma yoluyla doğaya karıştığı öne sürülüyor. Özellikle Türkiye'nin sınır akarsularında kendilerine doğal yaşam alanı kuran bu tür, Edirne'de Meriç nehri ve Iğdır'da Karasu Çayı'nda da görülmüştü.

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