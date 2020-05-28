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Marmara Bölgesi'nde sağanak etkili olacak

Yeniakit Publisher
2020-05-28 09:10:15 -
Marmara Bölgesi'nde sağanak etkili olacak

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelindeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Rüzgarın, batı ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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