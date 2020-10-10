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Aktüel Marmara Bölgesi'nde sağanak bekleniyor
Aktüel

Marmara Bölgesi'nde sağanak bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-10-10 09:57:18 -
Marmara Bölgesi'nde sağanak bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava öngörülüyor.

Akşam saatlerine kadar İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı bölgede rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.


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