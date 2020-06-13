Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yaşanmazken sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

Rüzgarın, genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak eseceği öngörülüyor.



