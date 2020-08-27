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Aktüel Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor
Aktüel

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-08-27 09:25:52 -
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı bölgede rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

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