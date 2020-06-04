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Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-06-04 10:06:49 -
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, sıcaklıkta önemli bir değişiklik olmayacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin altında olması beklenen bölge genelinde, parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer çok bulutlu hava öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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