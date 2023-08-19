Marmara bölgesi için fırtına uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün öğle saatlerine doğru Marmara'da fırtınanın etkili olacağını belirtti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün öğle saatlerine doğru Marmara'da fırtınanın etkili olacağını belirtti.
MGM'den yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın bugün öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde saatte 50-75 kilometre hızla eseceği tahmin edildiği ifade edildi.
Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklendiği kaydedildi. (İLKHA)