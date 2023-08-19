  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Binance'e kötü haber! Ortağından olay paylaşım: İngiliz şirket sözleşmeyi feshetti, veda ediyor! Büyük şok

Kasa kasa domatesleri çöpe dökmüşlerdi! Biz inanmadık ama bakın neden dökmüşler

Nihat Hatipoğlu'ndan kötü haber! Sosyal medya hesabından yapılan paylaşım herkesi üzdü

Gabar'da 2 gün geçiren muhalif isimden olay petrol çıkışı: Bu risk alınmalı

Zafer Partili gruptan Halil Konakcı Hoca'nın bulunduğu camiye baskın!

Yeniden Refahlı Suat Kılıç'tan yerel seçim açıklaması!

Türkiye başladı! Özbekistan, Arnavutluk, Türkmenistan, Katar ve çok sayıda ülke talip oldu

Komşu Yunanistan’da ortalık karıştı! Eris varyantı alarmı: orada vakalar fırladı! İngiltere'de ve tüm dünyada salgın

İngiltere'ye sessiz sedasız satılan Türk İHA'sı! Yakında tüm dünyada ses getirebilir

Yunan korgeneralden Atina'yı sallayan Türkiye itirafı: Orada hükümet değişse bile Ankara'yı çıkaramazlar
Yerel Marmara bölgesi için fırtına uyarısı!
Yerel

Marmara bölgesi için fırtına uyarısı!

Yeniakit Publisher
2023-08-19 10:12:00 -
Marmara bölgesi için fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün öğle saatlerine doğru Marmara'da fırtınanın etkili olacağını belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün öğle saatlerine doğru Marmara'da fırtınanın etkili olacağını belirtti.

MGM'den yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın bugün öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde saatte 50-75 kilometre hızla eseceği tahmin edildiği ifade edildi.

Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklendiği kaydedildi. (İLKHA)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23