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Yerel Marmara Adası'nda etkili kar yağışı
Yerel

Marmara Adası'nda etkili kar yağışı

Balıkesir'in Marmara ilçesinde sabah başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 17:17:00 -
Marmara Adası'nda etkili kar yağışı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentte sabah kar yağışı başladı.

Ada ilçe olan Marmara ile Saraylar Mahallesi arasındaki yolda ulaşım, yoğun kar yağışı nedeniyle bir süre aksadı.

Belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama araçlarıyla yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Erdek ile Marmara Adası arasındaki feribot seferlerinin de olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamadığı öğrenildi.

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