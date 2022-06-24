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Spor Marko Arnautovic'ten Beşiktaş'a haber var!
Spor

Marko Arnautovic'ten Beşiktaş'a haber var!

Avusturyalı santrfor, siyah beyazlı yönetime haber gönderdi. Transfer listesindeki Marko Arnautovic’in ağabeyi Danijel, İstanbul’a gelerek başkan Ahmet Nur Çebi ile görüştü. Bologna’dan ayrılma kararı alan 33 yaşındaki santrfor, kiralık olarak gelmeye hazır olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 15:48:00 -
Marko Arnautovic'ten Beşiktaş'a haber var!

Avusturyalı santrfor, siyah beyazlı yönetime haber gönderdi. Transfer listesindeki Marko Arnautovic’in ağabeyi Danijel, İstanbul’a gelerek başkan Ahmet Nur Çebi ile görüştü. Bologna’dan ayrılma kararı alan 33 yaşındaki santrfor, kiralık olarak gelmeye hazır olduğunu bildirdi.

Beşiktaş’ın santrfor adayları arasında yer alan Marko Arnautovic’de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. İtalya’nın Bologna takımında forma giyen Sırp asıllı Avusturyalı futbolcunun ağabeyi Danijel Arnautovic, İstanbul’a gelerek siyah beyazlı yöneticilerle görüştü.

Başkan Ahmet Nur Çebi ile yöneticiler Emre Kocadağ ve Umut Tahir Güneş ile bir araya gelen Danijel Arnautovic, kardeşinin Bologna’dan ayrılacağını belirtip, Beşiktaş’a kiralık olarak gelebileceğini bildirdi.

Hürriyet'in haberine göre; Çebi ise teknik direktör Valerien İsmael ile yapacakları fikir alışverişi sonrası bir karara varacaklarını aktardı.

33 yaşında ve 1.92 metre boyundaki Marko Arnautovic, geride bıraktığımız sezon Bologna’da 33 maça çıkıp, 14 gol attı.

Avusturya Milli Takımı’nda 102 defa forma giyip 33 gol kaydeden tecrübeli santrfor, profesyonel kariyerinde 6 ülkede 9 farklı kulüpte oynadı.

 


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