Markette reyonların arasından çıkan dev yılan korkuttu!

Avustralya’da bir süpermarket rafında ortaya çıkan 3 metre uzunluğundaki piton, müşterilere korku dolu anlar yaşatırken, o sırada alışveriş yapan bir yılan avcısı tarafından yakalandı.

Reyonların arasından çıktı

Dev böceklerin, vahşi hayvanların, yılanların günlük hayatın bir parçası olduğu Avustralya’da süpermarkette benzer bir olay yaşandı. Sydney’de gönüllü olarak yılan avcılığı yapan Helaina Alati, baharat reyonunda alışveriş yaptığı sırada rafta karşısına 3 metre uzunluğunda dev bir piton çıktı.

Market tahliye edildi

Marketteki diğer müşteriler panik yaşarken, Alati yılanı soğukkanlılıkla etkisiz hale getirip dışarı çıkardı. Alati bir torbaya koyduğu yılanı daha sonra ormanlık bir bölgede doğaya saldı. Süpermarket, yılan dışarı çıkarıldığı sırada tahliye edildi.

Market rafında karşılaştığında yılanla arasında yalnızca 20 santim mesafe olduğunu belirten Helaina Alati, pitonun yalnızca “Merhaba” demek istediğini söyledi. Yılanın kendisinin karşısına çıkmasının büyük bir şans olduğunu ifade eden Alati, "Çoğu insan çılgına dönerdi" dedi. Yılanın saldırgan olmadığını ve kolayca torbaya girdiği söyleyen Alati, “İlginç yerlerde yılan görmeye alışığım ama bunun bir süpermarkette olmasını beklemezdim" diye konuştu.