  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Markette plastik şişelerde satılan kaçak akaryakıt ele geçirildi
Aktüel

Markette plastik şişelerde satılan kaçak akaryakıt ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-28 18:22:43 -
Markette plastik şişelerde satılan kaçak akaryakıt ele geçirildi

SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde bir markette plastik şişelere konularak satılan kaçak akaryakıta el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Terme ilçesindeki bir markette kaçak akaryakıt satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin desteğiyle markete yapılan operasyonda plastik şişeler içerisinde 739 litre benzin ve 105 litre motorin ele geçirildi.

Ele geçirilen motorinin ulusal marker ölçümlerinin geçerli çıkması üzerine market sahibine "Lisans almaksızın lisansa tabi faaliyet yapmak" suçundan idari işlem başlatıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan’dan Bahçeli’ye jest: Değeri 700 milyon TL
Siyaset

Erdoğan’dan Bahçeli’ye jest: Değeri 700 milyon TL

Osmaniye’de yapılacak ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ismini taşıyacak köprü için kaynak sorunu aşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip E..
Erdoğan'ın damga vurduğu ankette ikinci isim şaşırttı
Gündem

Erdoğan'ın damga vurduğu ankette ikinci isim şaşırttı

Areda Survey yaptığı son ankette vatandaşlara "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusunu sordu. Araştırmaya..
Başkan Erdoğan’dan yeni müjde açıklaması
Gündem

Başkan Erdoğan’dan yeni müjde açıklaması

Cuma Namazı çıkışında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ‘yeni müjdeler geliyor’ dedi.
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı