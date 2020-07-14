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Ekonomi

Marketlerin kurbanlık satışlarına üreticiler ve kasaplardan tepki

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: - "Kurbanlık satışının ve kesim işlemlerinin marketler tarafından yapılması, işin doğasına aykırıdır; bu yüzden doğru bulmuyoruz" - Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ: - "Marketlerin kurbanlık satışına düzenleme getirilmeli"

Yeniakit Publisher
2020-07-14 11:12:11 -
Marketlerin kurbanlık satışlarına üreticiler ve kasaplardan tepki

ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - Büyük marketlerin kurbanlık satışları, üreticilerin ve kasapların tepkisine neden oldu.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, marketlerin kurbanlık satışı hizmetini doğru bulmadıklarını, vatandaşların kurbanlıklarını görerek almalarının daha iyi olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı geleneklerinin yaşatılması gerektiğini ifade eden Çelik, "Kurbanlık satışının ve kesim işlemlerinin marketler tarafından yapılması, işin doğasına aykırıdır; bu yüzden doğru bulmuyoruz. Zincir marketler kurbanlık satış işini ticari bir faaliyet olarak görmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Çelik, üreticilerin yaklaşık bir yıl boyunca bayram için hayvan yetiştirdiklerine dikkati çekerek "Üreticilerimiz birçok zorluğa katlanarak hayvanlarına bakıyorlar. Marketlerin kurbanlık satışları üreticilerimizi de olumsuz etkiliyor." iddiasında bulundu.

- Kasaplardan düzenleme isteği

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ da marketlerin kurbanlık satışına düzenleme getirilmesini talep etti.

Marketlerin kurbanlık satışlarına itibar edilmemesini isteyen Yalçındağ, "Bir büyükbaş hayvan 7 hisse olarak kesiliyor, vakıfların ve marketlerin açıkladıkları kurban fiyatlarıyla bu kurbanlardan 11-12 pay çıkarıyorlar anlamı çıkıyor. Bu işe bir dur demek lazım." diye konuştu.

Yalçındağ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor bir bayram geçirileceğini, vatandaşların sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

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