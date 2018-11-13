Marketlerde yeni dönem! Meclis'e sunuldu

Market alışverişinde kullanılan plastik poşetlerin paralı olarak satılmasını da içeren yasa teklifi TBMM’ye geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM Başkanlığı’na sundukları çevre ile ilgili yasa teklifi konusunda basına açıklama yaptı. Muş, atık yönetimiyle ilgili teklif uyarınca bakanlıkça bu konuda belediye ve il özel idarelerine teşvik verileceğini, marketlerde naylon poşetlerin 25 kuruş karşılığı satılacağını, yeni imar uygulamaları kapsamında bisiklet yolu zorunluluğu getirileceğini bildirdi.