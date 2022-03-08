Marketlerde 'yağ stokçuluğu' ve 'fahiş fiyat' denetimleri

Türkiye genelinde hafta sonu çok sayıda vatandaş, marketlere giderek ayçiçeği yağı satın almak istedi. Ancak yeterli yağ olmasına rağmen stokçuluk yapan marketler, yağları rafların arkasına ve deposuna sakladı.

Yağ fiyatlarına zam geleceği yönündeki iddiaların ardından çok sayıda vatandaş marketlere akın etti. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, yaptığı açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve Türkiye'nin ayçiçekyağı stokunun bulunduğunu ifade etmişti.

Bakan Kirisçi'nin yaptığı açıklama ile vatandaşlar birazda olsa rahatlarken, yerel ve zincir marketlere yönelik baskınlar yapıldı.

Hafta sonu ayçiçeğiyağı fiyatlarına zam yapılacağı yönündeki spekülasyonlarının ardından yerel ve zincir marketlere yönelik başlatılan denetimler devam ediyor.

Denetimler kapsamında belediyelere bağlı zabıta ekipleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yerel ve zincir marketlerde denetim yapıldı.

Kent merkezindeki yerel ve zincir marketlerin yanı sıra ilçelerdeki yerel ve zincir marketlerde denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde ekipler tarafından ürünlerdeki fiyat değişimleri, etiket fiyatlarıyla kasa fiyatları arasında fark olup olmadığı ve raflarda olması gereken ürünler kontrol edildi.

Son günlerde piyasada oluşan arz talep dengesizliği nedeniyle ürünlerde "fahiş fiyat ve stokçuluk" yapılıp yapılmadığını kontrol eden ekipler, depolarında yağ ve temel gıda maddelerini stokladıkları ve yağ ürünlerinde fahiş fiyat uyguladıkları tespit edilen marketler hakkında ise cezai işlem uyguluyor.

Daha önce yapılan KDV indiriminin fiyatlara yansımasını da denetleyen ekipler, ürünlerin reyon ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.