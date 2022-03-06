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Gündem Marketlerde yağ izdihamı! Fısıltısı yetti
Gündem

Marketlerde yağ izdihamı! Fısıltısı yetti

Ukrayna'daki savaş nedeniyle sıvı yağ fiyatlarının artacağı iddiasıyla bazı vatandaşlar, toptancılarda ve marketlerde izdihama neden oldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-06 02:34:00 -

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle yağa zam olacağı söylentileri sonrası bazı vatandaşlar, yağ almak için toptancılarda kuyruğa girdi.

Yağ alabilmek için yarıştılar

Yağa zam gelecek endişesi ile zincir marketlere ve toptancılara akına eden bazı vatandaşlar, izdihama da yol açtı.

Stokçuluğa karşı denetimler arttı

Yağ fiyatlarına zam yapılacağı iddiasıyla stokçuluk yapılmasının önüne geçmek için zincir marketlere yönelik denetimler de artırıldı.

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