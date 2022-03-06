Marketlerde yağ izdihamı! Fısıltısı yetti
Ukrayna'daki savaş nedeniyle sıvı yağ fiyatlarının artacağı iddiasıyla bazı vatandaşlar, toptancılarda ve marketlerde izdihama neden oldu.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle yağa zam olacağı söylentileri sonrası bazı vatandaşlar, yağ almak için toptancılarda kuyruğa girdi.
Yağ alabilmek için yarıştılar
Yağa zam gelecek endişesi ile zincir marketlere ve toptancılara akına eden bazı vatandaşlar, izdihama da yol açtı.
Stokçuluğa karşı denetimler arttı
Yağ fiyatlarına zam yapılacağı iddiasıyla stokçuluk yapılmasının önüne geçmek için zincir marketlere yönelik denetimler de artırıldı.