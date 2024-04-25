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Dünya Marketlerde satılan pastörize sütlerde kuş gribi virüsü bulundu!
Dünya

Marketlerde satılan pastörize sütlerde kuş gribi virüsü bulundu!

Yeniakit Publisher
2024-04-25 09:13:00 -
Marketlerde satılan pastörize sütlerde kuş gribi virüsü bulundu!

ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin açıklamasına göre, ülkedeki bazı pastörize süt örneklerinde kuş gribine neden olan H5N1 virüsünün parçaları bulundu.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin açıklamasına göre, ülkedeki bazı pastörize süt örneklerinde kuş gribine neden olan H5N1 virüsünün parçaları bulundu.

FDA, "Mevcut bilgilere göre pastörizasyonun virüsü etkisiz hale getirmesi muhtemel, ancak sürecin viral parçacıkların varlığını ortadan kaldırması beklenmiyor" dedi.

ABD Tarım Bakanlığı, kuş gribinin yayılmasını engellemek amacıyla eyalet sınırlarını geçen ineklerin test edilmesini gerektiren federal bir emir yayınladı.

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