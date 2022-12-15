Marketlerde raflar boşaldı Büyük bir gıda krizi geliyor
İngiltere, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası başlayan tedarik sıkıntısı nedeniyle tarihin en büyük gıda krizini yaşıyor. Aylardır market raflarında çeşitli ürünlerde stok sorunu yaşayan İngiltere'de durum iyice kötüleşmeye başladı.
İngiltere Ulusal Çiftçiler Birliği'nin (NFU) 'Bu daha başlangıç' diyerek acil önlem çağrısının üzerinden bir hafta geçmeden 'yumurta' krizi patlak verdi.
RAFLARDA YUMURTA TAMEMEN BİTTİ
Tedarik sorunları ve artan maliyetler nedeniyle ülke genelinde yumurtaya erişimde büyük zorluk yaşanırken, kuş gribi tehlikesi de son darbeyi vurdu.
Marketlerde boş bulunan yumurta raflarına 'Tedarik sorunu yaşıyoruz' notları asıldı.
ÜRÜN BULAMAYAN VATANDAŞLAR İSYAN ETMEYE BAŞLADI
İngiltere'nin en büyük zincir marketlerinden olan Tesco, geçtiğimiz ay tüketicilere 3 kutu yumurta kısıtlaması getirse de kıtlığın önüne geçilemedi.
Ülkedeki marketlerde günlerdir yumurta reyonları tamamen boş durumda. İngiliz vatandaşları için artık marketlerde yumurta bulmak tamamen imkansız gelirken tepkilerde yükselmeye başladı.
KRİZ BÜYÜYECEK
Yeterli önlemin alınmadığını söyleyen NFU gıda krizinin farklı ürünlere yayılarak büyümesini bekliyor. NFU'ya göre yumurtanın ardından domates ve salatalıkta kıtlık başlayacak.