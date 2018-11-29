Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Marketlerde bulunan plastik poşetler 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren belirli bir ücret karşılığında satılacak. Uygulamanın amacı; çevreyi korumak kapsamında aşırı tüketimin engellenmesi ve tüketicinin bilinçlendirilmesi olarak açıklandı.

Planlanan yasa tasarısı ilk olarak 2017 yılında Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken tarafından gündeme getirilmişti. Ancak tasarı 2018 yılı başlangıcında yasalaşmadı.

Plastik poşetlerin 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren marketlerde belirli bir ücret karşılığında satılacağını, Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) duyurmuştu. Taslak halinde olan ve çalışmaları devam eden yönetmelikteki amacın aşırı tüketimin engellenmesi ve tüketicinin doğru kullanım konusunda bilgilendirilmesi olduğuna dikkat çeken PAGEV, yönetmeliğin tüketiciye ekstra bir yük getirmemesi için de Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) ile birlikte hareket etme kararı aldı.

Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara; "Marketlerde plastik poşetlerin para ile satılması kararı hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Amacı çevre kirliliğini azaltmak ve tüketiciyi bilinçlendirmek olan uygulama; mikrofon uzattığımız bazı kimseler tarafından akıl almaz gerekçelerle eleştirildi. Tek amaçları ülke yararına atılan adımları eleştirmek olan muhaliflerden bir kişi sorumuza şu ilginç cevabı verdi:

"Bu memlekette millet simit alamazken 1.5 liraya, marketten poşeti 25 kuruşa alacaksa yazık günah bu millete."