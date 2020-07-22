Marketlerde barkod oyunu

Buğra Kardan

"Barkod tuzaklarına karşı da dikkatli olunmalı” uyarısı geldi. Hükümet tarafından alınan tüm tedbirlere rağmen önüne geçilemeyen fiyat hileleri kaygıyla karşılanıyor. Bazı marketlerde etiket ile kasa fiyatlarının birbirini tutmaması rahatsızlık uyandırıyor.

Şikâyetler artıyor

Barkod oyunlarıyla ilgili yakınmaların gün be gün arttığını aktaran tüketici derneklerinin yetkilileri, perakende zincirlerinin yakından takip edilmesi gerektiğini dile getiriyorlar. Ticaret Bakanlığı’nı fiyat denetimlerini arttırmaya davet eden aynı yetkililer, tüketicilere ise “Temkinli olun, ihtiyatı elden bırakmayın. Art niyetlilerin ağlarına takılmayın” ikazında bulunuyorlar.

Sıkıntılar söz konusu

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da Yeni Akit’e yaptığı açıklamada etikette farklı, kasada farklı fiyat uygulamasının sıkıntılara yol açtığını söyledi. Uygulamayla ilgili şikâyetlerin bitmek bilmediğine dikkati çeken Ağaoğlu, “Gelinen aşamada kasada değil de etikette yazan fiyatın geçerli olduğu bilinmeli” dedi. Ağaoğlu, ayrıca “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 2’nci fıkrasında ‘Etiketlerde ve tarifelerde belirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olabilir. Bu durumda tüketici lehine olan fiyat uygulanır’ hükmü yer almaktadır. Bu hükme hem marketler hem mağazalar hem de e-ticaret platformları uymak zorundadır” şeklinde konuştu

Fotoğraf çekin

Bir ürünün etiket ve kasa fiyatının farklı çıkması durumunda hakem heyetine başvurulması gerektiğini kaydeden Ağaoğlu, vatandaşlara da “Markette yahut mağazada bir sorunla karşı karşıya kaldığınızda fotoğraf çekin. Fiyat farkını veya oyununu belgelendirin. Kaybetmezsiniz, kazanırsınız. Zira kanun net” diye seslendi.

Organik yutturmacası

Bu arada ‘doğal’ ‘organik’ ve ‘yerli üretim’ yazılı sebze-meyve ürünlerinin yanına yanaşılmıyor. Örneğin reyonlarda kiraz 10 liradan, ‘organik’ kiraz 20 liradan satılıyor. Fiyat uçurumunu gören tüketiciler, hayal kırıklığına uğruyor.